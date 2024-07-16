Теракт в «Крокусе» организовала команда из разных стран, заявили в Росфинмониторинге

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» организовала интернациональная команда с представителями из центральноазиатских и европейских стран, в их числе есть и россияне. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«Что касается „Крокус сити“, я бы тоже пока не стал особо говорить, потому что идет следствие. Но я могу сказать, что однозначно это интернациональная команда с представителями разных стран. Это представители центральноазиатских стран, европейских стран, и россиян там очень много», — сказал он.