Песков про убийство «азовцами» бойца РФ: «Фашисты есть фашисты»
13:00 16.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал видео, где члены украинского националистического формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) расстреливают российского военнослужащего.
«Фашисты есть фашисты», — сказал он журналистам. «Надо так и относиться, и их нужно уничтожать», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
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