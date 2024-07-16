Песков про убийство «азовцами» бойца РФ: «Фашисты есть фашисты»

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал видео, где члены украинского националистического формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) расстреливают российского военнослужащего.

«Фашисты есть фашисты», — сказал он журналистам. «Надо так и относиться, и их нужно уничтожать», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.