Начальник Генштаба ВС РФ посетил командный пункт группировки войск «Восток» в зоне СВО
15:00 16.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Восток» в зоне спецоперации. Как сообщили в Минобороны России, он отметил успехи группировки при освобождении Урожайного и вручил госнаграды.
«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск „Восток“ в зоне проведения специальной военной операции. <…> Подводя итоги заслушивания, начальник Генерального штаба отметил успехи группировки „Восток“ при освобождении населенного пункта Урожайное и поставил задачи на дальнейшие действия», — сказали в ведомстве.
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