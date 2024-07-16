Начальник Генштаба ВС РФ посетил командный пункт группировки войск «Восток» в зоне СВО

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Восток» в зоне спецоперации. Как сообщили в Минобороны России, он отметил успехи группировки при освобождении Урожайного и вручил госнаграды.

«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск „Восток“ в зоне проведения специальной военной операции. <…> Подводя итоги заслушивания, начальник Генерального штаба отметил успехи группировки „Восток“ при освобождении населенного пункта Урожайное и поставил задачи на дальнейшие действия», — сказали в ведомстве.