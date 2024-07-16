0
0
155
НОВОСТИ

В ЕС появляются разногласия по ситуации на Украине — Боррель

15:32 16.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мнения членов Евросоюза по ситуации на Украине начали расходиться, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы были очень едины перед лицом войны на Украине, — сказал он в интервью испанской телекомпании TVE. — Теперь начинают появляться несогласия [во мнениях], и вы видели позицию Венгрии, но до настоящего моменты мы были очень едины». При этом Боррель добавил, что такой сплоченности ЕС не было в отношении конфликта на Ближнем Востоке.

Что касается недавних визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в разные страны, в том числе в Россию, глава дипломатии ЕС сказал, что «внешняя политика в Европе является компетенцией государств-членов [сообщества]». «Если Венгрия как независимая суверенная страна хочет пойти и увидеться с кем хочет, это ее право, пока она не идет вразрез с той политикой, которая принята в качестве общей политики», — добавил Боррель.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 16.07.2024
Медведчук в письме Трампу указал на возможный украинский след в покушении
0
28
16:12 16.07.2024
МВФ ухудшил прогноз темпов роста ВВП США в 2024 году до 2,6%
0
68
16:00 16.07.2024
Чечня занимает первое место по рождаемости в стране — Мишустин
0
92
15:20 16.07.2024
Сбер и Сколтех научились прогнозировать засухи на год вперед
0
152
15:12 16.07.2024
Выдача микрозаймов в июне снизилась до минимума в 2024 году
0
168
15:00 16.07.2024
Начальник Генштаба ВС РФ посетил командный пункт группировки войск «Восток» в зоне СВО
0
179
14:32 16.07.2024
Патриарх Кирилл считает закрытой тему с возможной канонизацией Ивана Грозного
0
222
14:20 16.07.2024
Сбер полностью перешел на шлюз безопасности от СберТеха
0
201
14:12 16.07.2024
Роберта Метсола избрана председателем Европарламента на второй срок
0
220
14:00 16.07.2024
Группа депутатов ЕП призвала лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС
0
256

Возврат к списку