В ЕС появляются разногласия по ситуации на Украине — Боррель
15:32 16.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мнения членов Евросоюза по ситуации на Украине начали расходиться, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Мы были очень едины перед лицом войны на Украине, — сказал он в интервью испанской телекомпании TVE. — Теперь начинают появляться несогласия [во мнениях], и вы видели позицию Венгрии, но до настоящего моменты мы были очень едины». При этом Боррель добавил, что такой сплоченности ЕС не было в отношении конфликта на Ближнем Востоке.
Что касается недавних визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в разные страны, в том числе в Россию, глава дипломатии ЕС сказал, что «внешняя политика в Европе является компетенцией государств-членов [сообщества]». «Если Венгрия как независимая суверенная страна хочет пойти и увидеться с кем хочет, это ее право, пока она не идет вразрез с той политикой, которая принята в качестве общей политики», — добавил Боррель.
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