Медведчук в письме Трампу указал на возможный украинский след в покушении
16:32 16.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук направил письмо претенденту на пост президента США Дональду Трампу, в котором указал на возможный украинский след в покушении на его жизнь. Текст письма имеется в распоряжении ТАСС.
Медведчук отметил, что Трамп в предвыборных заявлениях неоднократно заявлял о том, что намерен принести мир на Украину. «Но этот мир означает потерю власти нацистским режимом Зеленского и его американскими кураторами из администрации Байдена», — добавил он.
Глава «Другой Украины» указал, что «именно из-за этого, уважаемый господин Трамп, вы стали личным врагом украинского неонациста Зеленского, и этот негодяй не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать вам выиграть президентские выборы». «Думаю, что в деле о покушении на вас появится украинский след», — заявил он.
Как напомнил Медведчук, за день до покушения на Трампа руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил о том, что украинские власти пытались осуществить покушения на президента России Владимира Путина, а несколькими днями ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак пообещал уничтожать украинцев, выступающих за мир с Россией. «Физическое устранение политических оппонентов и политическая коррупция — звенья одной цепи в попытках удержаться у власти тех, кто благодаря войне в Украине набивает свои карманы, продавая оружие украинским неонацистам, — продолжил он. — Страны НАТО продолжают активно милитаризировать Украину, оказывая вооруженную и финансовую помощь группе заговорщиков, незаконно удерживающих власть на Украине. Согласно отчету Управления генерального инспектора Министерства обороны, США направили Украине оружейную помощь на сумму более $70 млрд с 2022 года».
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