0
0
105
НОВОСТИ

Канцлер Австрии не поддержал бойкот венгерского председательства в Совете ЕС

17:12 16.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что министры от его Австрийской народной партии (АНП) будут и далее принимать участие в заседаниях под председательством Венгрии в Совете ЕС.

«Нужно противостоять попыткам [премьер-министра Венгрии] Виктора Орбана действовать без согласования, но нельзя бойкотировать председательство. Министры от АНП будут и далее участвовать в заседаниях и работе советов, у нас много дел», — говорится в сообщении в соцсети X.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:47 16.07.2024
На Украине более половины граждан не ассоциируют себя с европейцами — опрос
0
87
17:17 16.07.2024
Около 200 артистов из 17 стран выступят на фестивале циркового искусства "Идол" в Москве
0
119
17:00 16.07.2024
Боррель считает, что Европа переживает «демографическую зиму»
0
173
16:32 16.07.2024
Медведчук в письме Трампу указал на возможный украинский след в покушении
0
221
16:12 16.07.2024
МВФ ухудшил прогноз темпов роста ВВП США в 2024 году до 2,6%
0
197
16:00 16.07.2024
Чечня занимает первое место по рождаемости в стране — Мишустин
0
236
15:32 16.07.2024
В ЕС появляются разногласия по ситуации на Украине — Боррель
0
306
15:20 16.07.2024
Сбер и Сколтех научились прогнозировать засухи на год вперед
0
255
15:12 16.07.2024
Выдача микрозаймов в июне снизилась до минимума в 2024 году
0
256
15:00 16.07.2024
Начальник Генштаба ВС РФ посетил командный пункт группировки войск «Восток» в зоне СВО
0
267

Возврат к списку