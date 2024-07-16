Канцлер Австрии не поддержал бойкот венгерского председательства в Совете ЕС

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что министры от его Австрийской народной партии (АНП) будут и далее принимать участие в заседаниях под председательством Венгрии в Совете ЕС.

«Нужно противостоять попыткам [премьер-министра Венгрии] Виктора Орбана действовать без согласования, но нельзя бойкотировать председательство. Министры от АНП будут и далее участвовать в заседаниях и работе советов, у нас много дел», — говорится в сообщении в соцсети X.