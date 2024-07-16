Канцлер Австрии не поддержал бойкот венгерского председательства в Совете ЕС
17:12 16.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что министры от его Австрийской народной партии (АНП) будут и далее принимать участие в заседаниях под председательством Венгрии в Совете ЕС.
«Нужно противостоять попыткам [премьер-министра Венгрии] Виктора Орбана действовать без согласования, но нельзя бойкотировать председательство. Министры от АНП будут и далее участвовать в заседаниях и работе советов, у нас много дел», — говорится в сообщении в соцсети X.
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