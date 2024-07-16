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Глава МИД Венгрии: ООН была создана не как группа для стран-единомышленников

19:15 16.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил журналистам, что на площадке ООН он намерен обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым урегулирование украинского конфликта и развитие двусторонних отношений.

«ООН была создана не как группа для стран-единомышленников, а как платформа, где все могут общаться друг с другом, даже если имеются какие-то противоречия. Поэтому где бы мы ни разговаривали с министром Лавровым, мы это делаем на взаимоуважительной основе. И мы с ним обязательно затронем тему того, как можно достичь мира на Украине и дальше развивать наши двусторонние отношения», — сказал Сийярто.

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