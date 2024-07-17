«Роснефть» начинает поставки катализаторов нового поколения

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Первая партия катализаторов гидроочистки бензиновых фракций, разработанных специалистами «Роснефти», была поставлена на нефтеперерабатывающий завод «Башнефть-УНПЗ». Эти катализаторы нового поколения созданы на предприятии «РН-кат», их эксплуатационный цикл по сравнению с предыдущим поколением увеличился в 1,5 раза. Внедрение инновации позволит сократить операционные затраты принадлежащего «Башнефти» завода на 18%.

Катализаторы были испытаны на базе научного института «Роснефти» в Новокуйбышевске и продемонстрировали высокую активность в удалении сернистых и азотистых соединений.

Отметим, что программа инновационного развития «Роснефти» предусматривает замещение импортных технологий при производстве высококачественных нефтепродуктов. Одна из главных задач программы - переход нефтеперерабатывающих заводов компании на использование высокоэффективных катализаторов отечественного и собственного, производства. Это дает возможность не зависеть от продукции поставляемой из-за рубежа.

Развитие собственного производства нового поколения катализаторов гидроочистки бензиновых фракций демонстрирует, что нефтеперерабатывающий кластер «Роснефти» смог добиться высокого уровня независимости от иностранных поставок.