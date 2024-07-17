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НОВОСТИ

За ночь над регионами ЦФО уничтожено пять дронов

09:00 17.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны России сообщили еще о двух украинских беспилотниках, которые были уничтожены ночью над Брянской областью.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области», — сообщили в ведомстве.

Ранее в военном ведомстве сообщали, что уничтожили ночью один беспилотник над Белгородской областью и два — над Воронежской.

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