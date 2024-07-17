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Нельзя однозначно сказать, стоило ли начинать СВО раньше — Медведев

10:05 17.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Точно ответить на вопрос, нужно ли было начинать специальную военную операцию (СВО) раньше, нельзя, однако следует признать, что сегодня Россия гораздо лучше готова к такому конфликту, чем 20 лет назад. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью aif.ru.

«Не стоило ли начать [специальную военную] операцию раньше? Тут нет однозначного ответа», — сказал политик.

«С одной стороны, киевскому режиму можно было свернуть шею еще в нулевые, отстранив от власти продажных политиков и повесив на майдане наиболее одиозных нацистов», — заметил Медведев. «С другой стороны, такие конфликты требуют накопления экономической и военной мощи, поскольку очевидно, что и тогда вмешательство натовских стран было практически неизбежным, несмотря на все их заверения в дружбе и партнерстве с Россией», — добавил он, подчеркнув, что сегодня Россия «намного сильнее, чем была 20 лет назад, и гораздо лучше подготовлена к такому конфликту».

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