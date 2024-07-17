Трамп заявил Bloomberg, что думает об ослаблении санкций против России

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что думает об ослаблении санкций против России, когда вернется в Белый дом.

«Да. Санкциями мы только отталкиваем всех от себя. Поэтому я не люблю санкции», — сказал Трамп в интервью агенту Bloomberg, отвечая на вопрос, думал ли он об «ослаблении или отмене санкций в отношении России» в рамках соглашения о прекращении конфликта на Украине.