Украинские войска в Красногоровке попали в окружение, сообщили в ДНР

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красногоровке практически попала в окружение, сообщили ТАСС в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР).

«У противника в Красногоровке дела плохи. Сейчас можно говорить о том, что ВСУ находятся в окружении», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что путей отхода у военнослужащих Украины осталось крайне мало и все они находятся под огневым контролем российских войск.