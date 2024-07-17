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НОВОСТИ

Украинские войска в Красногоровке попали в окружение, сообщили в ДНР

10:32 17.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красногоровке практически попала в окружение, сообщили ТАСС в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР).

«У противника в Красногоровке дела плохи. Сейчас можно говорить о том, что ВСУ находятся в окружении», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что путей отхода у военнослужащих Украины осталось крайне мало и все они находятся под огневым контролем российских войск.

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