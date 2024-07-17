На Форуме НОКС обсудили технологии корпоративного управления

11:12

Корпоративное управление играет ключевую роль в росте капитализации компании. К такому выводу пришли участники XVIII Форума «Национального объединения корпоративных секретарей» (НОКС), который состоялся 11-12 июля в Сбер Agile Home.

Программа форума охватывала широкий круг вопросов: о важности корпоративного управления в развитии компаний, международной практике корпоративного управления, трансформации роли корпоративных секретарей в период бума публичных размещений, актуальности текущей модели корпоративного управления и изменениях законодательства в части регулирования корпоративных отношений.

На Форуме НОКС выступили представители Банка России, Министерства финансов Российской Федерации, Московской биржи и крупных российских компаний. Как отметили участники форума, система корпоративного управления позволяет компании быть устойчивой, планомерно реализовывать стратегию развития и строить стабильные отношения с акционерами. Все это играет ключевую роль в повышении капитализации публичной компании.

Участники Форума сошлись во мнении, что основные вопросы, которые стоят перед публичной компанией или компанией, которая планирует стать публичной, состоят в следующем: усиление роли совета директоров, прозрачность и полнота раскрытия финансовой и нефинансовой информации, комплаенс-риски и соблюдение принципов устойчивого развития. В этих вопросах важна роль корпоративных секретарей, которые становятся проводниками системы корпоративного управления.

«За последние два года существенно выросла роль корпоративных секретарей. Это связано с большим количеством регуляторных изменений и требований, которые предъявляются к компаниям. В нынешних условиях наша задача – содействовать эффективной работе органов управления, повышать значимость акционеров и обеспечивать стабильность и прозрачность функционирования общества», – отметил руководитель службы корпоративного секретаря Сбербанка и председатель Совета НОКС Олег Цветков.

Одна из сессий Форума была посвящена актуальным технологиям корпоративного управления. Кейсами поделились эксперты из крупнейших российских компаний. Сбер также успешно развивает собственную платформу для сопровождения работы коллегиальных органов – автоматизированную систему Сенат. Благодаря удобному интерфейсу, развитой функциональности и множеству опций, система может использоваться практических в любых компаниях для организации работы коллегиальных органов – от инициации вопроса на рассмотрение до выпуска юридически значимых решений и протоколов заседаний коллегиальных органов. Одновременно автоматизированная система позволяет формировать поручения и осуществлять контрольную функцию. Сенат обеспечивает быстрый доступ и поиск по вопросам и материалам, дает возможность согласовывать и обсуждать выносимые на рассмотрение решения и многое другое.

«Внедрение системы позволило нам более чем в 3,5 раза сократить скорость принятия решений внутри банка. Мы понимаем, что не все российские компании могут позволить себе создание аналогичной собственной системы. Оценив его высокую эффективность, мы готовы предлагать решение рынку и уже видим большой интерес со стороны российского бизнеса. В ближайшее время мы планируем ряд интересных доработок, в том числе на основе технологий искусственного интеллекта и рекомендательных систем, что позволит существенно улучшить как наше коробочное решение, так и облачную версию для широкого круга компаний», – рассказал вице-президент – директор департамента управления делами Сбербанка Армен Мелконян.