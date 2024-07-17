Больше половины американцев считают, что без замены Байдена демократы проиграют выборы
12:00 17.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
54% американских избирателей полагают, что Демократическая партия США проиграет ноябрьские выборы, если выдвинет кандидатом на высший государственный пост действующего президента Джо Байдена. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американской исследовательской организацией Rasmussen Reports.
По ее данным, 54% участников опроса уверены в проигрыше Демпартии, если они не заменят Байдена, причем 38% из них «абсолютно уверены» в таком исходе. 34% респондентов верят в победу демократов на грядущих выборах в случае выдвижения Байдена кандидатом. Еще 12% опрошенных не определились с ответом.
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