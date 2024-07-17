США начали подготовку к саммиту НАТО почти за год, опасаясь провала — Defense One

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты начали готовиться к саммиту НАТО, который прошел в Вашингтоне 9–11 июля, почти за год, опасаясь провала, прежде всего из-за вопросов по Украине. Об этом сообщил портал Defense One со ссылкой на дипломатов.

По его информации, переговоры по поводу предстоящего мероприятия начались сразу же после саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля 2023 года, на котором лидеры НАТО не смогли обозначить Киеву конкретных сроков приема в альянс. Как указал один из собеседников портала, обсуждение того, что станет главной целью новой встречи, были инициированы три месяца спустя. Занимался этим сам Белый дом, а не представительство США при НАТО, указал Defense One, что случается редко.

«Нынешняя [американская] администрация действительно не хотела повторения ситуации, [которая произошла на вильнюсском саммите]. Они подготовились заранее и провели очень много встреч с украинцами», — сказал другой дипломат. Портал отметил, что это требовалось также для того, чтобы «сгладить ожидания» украинцев."Не так часто США начинают за год до саммита продумывать свои приоритеты в НАТО», — добавил один из собеседников.