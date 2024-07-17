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Майнинг криптовалют в РФ занимает 1,5% общего потребления энергии — Путин

15:00 17.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ежегодно на майнинг криптовалют в РФ расходуется 16 млрд киловатт-часов, это почти 1,5% общего потребления электроэнергии в стране, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что эта цифра растет.

«По оценкам Минэнерго, в России ежегодно на эти цели расходуется 16 млрд киловатт-часов, то есть почти полтора процента общего потребления электроэнергии в стране. И цифра продолжает расти», — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

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