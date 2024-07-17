МО РФ предлагает ввести справку об участии в СВО, чтобы упростить получение льгот
16:32 17.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны РФ предлагает ввести справку об участии граждан в специальной военной операции (СВО) для упрощения получения мер поддержки и льгот, следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Предметом правового регулирования проекта постановления являются отношения, возникающие при реализации (получении) мер правовой и социальной защиты (поддержки) военнослужащих и иных лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции. <…> Проектом постановления предлагается нормативно закрепить подтверждение соответствующей справкой факта участия граждан в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Такое правовое регулирование позволит значительно ускорить процесс предоставления названых мер защиты (поддержки) указанным гражданам и членам их семей», — говорится в пояснительной записке.
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