МО РФ предлагает ввести справку об участии в СВО, чтобы упростить получение льгот

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны РФ предлагает ввести справку об участии граждан в специальной военной операции (СВО) для упрощения получения мер поддержки и льгот, следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Предметом правового регулирования проекта постановления являются отношения, возникающие при реализации (получении) мер правовой и социальной защиты (поддержки) военнослужащих и иных лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции. <…> Проектом постановления предлагается нормативно закрепить подтверждение соответствующей справкой факта участия граждан в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Такое правовое регулирование позволит значительно ускорить процесс предоставления названых мер защиты (поддержки) указанным гражданам и членам их семей», — говорится в пояснительной записке.