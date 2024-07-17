Сбер направит в бюджет России свыше 370 миллиардов рублей дивидендов

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В Сбере началась выплата дивидендов за 2023 год на рекордную сумму в размере 33,3 руб. на акцию, что в общей сложности составит порядка 752 млрд руб. Половину из этой суммы получит Российская Федерация, так как государству принадлежит 50% и одна акция банка.

«Сбер – один из ключевых эмитентов на российском рынке. Банк стабильно платит дивиденды акционерам много лет. Для российского бюджета эта важные начисления, так помогают государству реализовывать стратегически важные задачи: это и строительство социальных объектов инфраструктуры, таких как школы и больницы, транспортной инфраструктуры и других важных инициатив во благо общества», – отметил Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета Сбербанка.

Остальную половину дивидендных выплат получит 1,8 млн россиян, которые владеют обыкновенными и привилегированными акциями Сбера. Общая сумма выплат акционерам Сбербанка с 2007 года составила 3,2 трлн руб.

Напомним, что за прошлый год банк заработал рекордную прибыль по МСФО в размере 1,5 трлн руб. Сбер направляет на дивиденды 50% от этой суммы согласно действующей дивидендной политики.