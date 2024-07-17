В ФАС заинтересовались ростом цен на бензин Аи-95
21:15 17.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направит запрос нефтяным компаниям с требованием представить данные об экономическом обосновании роста оптовых цен на бензин Аи-95, сообщили журналистам в ведомстве.
Этот вопрос обсуждался на заседании биржевого комитета ФАС 17 июля.
«Также рекомендовано провести работу по увеличению объемов продаж Аи-95 на бирже, так как в настоящее время наблюдается сезонное повышение спроса именно этой марки бензина», — отметили в ФАС.
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