В польских тюрьмах содержатся свыше 1 000 украинцев
12:00 18.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 1 000 украинцев содержатся в настоящее время в польских тюрьмах, они являются самой большой этнической группой среди иностранных заключенных. Это следует из статистических данных, обнародованных польским министерством юстиции.
Общая численность заключенных-иностранцев составляет 2 407. В конце 2020 г. их было всего 1 267. Больше всего в тюрьмах граждан Украины (1 261), Грузии (330) и Белоруссии (146).
Большинство из них осуждены за дорожно-транспортные происшествия, разбои, драки и убийства, сообщает Минюст.
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