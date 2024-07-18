В польских тюрьмах содержатся свыше 1 000 украинцев

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1 000 украинцев содержатся в настоящее время в польских тюрьмах, они являются самой большой этнической группой среди иностранных заключенных. Это следует из статистических данных, обнародованных польским министерством юстиции.

Общая численность заключенных-иностранцев составляет 2 407. В конце 2020 г. их было всего 1 267. Больше всего в тюрьмах граждан Украины (1 261), Грузии (330) и Белоруссии (146).

Большинство из них осуждены за дорожно-транспортные происшествия, разбои, драки и убийства, сообщает Минюст.