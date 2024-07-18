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Компартия Китая исключила из Центрального комитета экс-главу МИД КНР Цинь Гана

12:20 18.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Коммунистической партии Китая (КПК) приняло решение об исключении из Центрального комитета (ЦК) бывшего главы МИД КНР Цинь Гана. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва.

«Пленум постановил принять заявление товарища Цинь Гана о сложении полномочий и освободить его от должности члена ЦК», — уточняется в нем.

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