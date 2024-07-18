В Германии на 15% выросло число желающих поступить на военную службу

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число желающих служить в Бундесвере (Вооруженных силах ФРГ) выросло на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Все больше людей добровольно идут служить [в Бундесвер] <…> По состоянию на 8 июля на военную службу подались на 15% больше людей, чем в прошлом году», — приводит его слова агентство DPA.

Оно напоминает, что на фоне нехватки кадров в вооруженных силах глава Минобороны ФРГ планирует восстановить в стране воинский учет, а также ввести шестимесячную срочную службу с возможностью добровольно продлить ее еще на 17 месяцев. Таким образом, с 2025 года планируется ежегодно пополнять личный состав Бундесвера на 5 тыс. военнослужащих, которые будут отбираться из 400 тыс. кандидатов.