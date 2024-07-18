На Украине вышли из строя два энергообъекта, отключения станут чаще в Киеве и 9 регионах

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отключения электроснабжения станут чаще в Киеве и девяти областях Украины из-за выхода из строя оборудования на двух энергообъектах. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

«Из-за выхода из строя оборудования на двух энергообъектах с 08:00 до 22:00 (время совпадает с московским — прим. ТАСС) применены четыре очереди отключений в г. Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской областях», — говорится в сообщении в телеграм-канале компании. Кроме того, сокращена подача электроэнергии в контролируемые Киевом районы ДНР и Запорожской области.