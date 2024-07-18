Системы пожаротушения в «Крокус сити холле» не предназначались для тушения поджогов - МЧС
15:12 18.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Автоматические системы пожаротушения в «Крокус сити холле» не были предназначены для тушения поджогов с применением легковоспламеняющихся жидкостей. Об этом на пресс-конференции в «Российской газете» сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.
«Когда был совершен поджог, да еще и использованием легковоспламеняющейся горючей жидкости, по нашим требованиям, для таких категорий помещений не предусмотрена система противопожарной защиты, рассчитанная на применение горючей жидкости», — сказал он.
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