Премьер Венгрии собирается опубликовать отчет о поезде в Москву, Киев и Пекин
19:10 18.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликует отчет о своей миротворческой миссии, в ходе которой он посетил со 2 по 11 июля Украину, Россию, Китай и США в целях поиска путей урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.
По его словам, для «ясности и прозрачности» свой миссии Орбан обнародует «резюме своих бесед» с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Тайипом Эрдоганом (на саммите НАТО в Вашингтоне) и с экс-президентом США Дональдом Трампом. Будут также опубликованы предложения Орбана, которые он направил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю.
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