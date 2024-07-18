Премьер Венгрии собирается опубликовать отчет о поезде в Москву, Киев и Пекин

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликует отчет о своей миротворческой миссии, в ходе которой он посетил со 2 по 11 июля Украину, Россию, Китай и США в целях поиска путей урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

По его словам, для «ясности и прозрачности» свой миссии Орбан обнародует «резюме своих бесед» с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Тайипом Эрдоганом (на саммите НАТО в Вашингтоне) и с экс-президентом США Дональдом Трампом. Будут также опубликованы предложения Орбана, которые он направил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю.