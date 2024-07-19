Израиль отказался участвовать в переговорах по Газе, разочаровав США — Politico

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация Израиля отказалась присутствовать на запланированных на этой неделе переговорах с палестинским движением ХАМАС, направленных на достижение режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их информации, делегация Израиля отказалась от участия в консультации несмотря на то, что ранее руководство еврейского государства подтвердило США намерение отправить делегацию на переговоры. Источники Politico утверждают, что в Белом доме разочарованы отказом, поскольку считали, что Израиль и ХАМАС близки к достижению соглашения. При этом в Израиле отказались уточнить причины такого решения.