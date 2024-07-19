0
0
142
НОВОСТИ

Ростовский суд приговорил украинца к 18 годам за теракт на газопроводе в Ялте

12:00 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южный окружной военный суд приговорил жителя Украины к 18 годам колонии за осуществление взрыва на газопроводе в Ялте летом 2023 года по заданию Службы безопасности Украины. Об этом журналистам сообщил предствитель суда.

«Подсудимый принял решение о совершении 23 июня 2023 года террористического акта путем взрыва газопровода в поселке Кореиз города Ялты. Ержов изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), которое разместил на поверхности выбранного газопровода, дистанционно взорвал данное СВУ. Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 000 рублей», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 19.07.2024
Американские политики будут рады катастрофе на ЗАЭС, заявил блогер из США
0
39
13:05 19.07.2024
Лукашенко заявил, что «отколошматил» губернаторов за реагирование на последствия урагана
0
78
13:00 19.07.2024
В ДТП в Оренбургской области погибли два человека и семеро пострадали
0
74
12:32 19.07.2024
В СК предлагают сразу ставить на воинский учет при получении гражданства РФ
0
131
12:20 19.07.2024
Вэнс не понимает ситуацию на Украине, считает Зеленский
0
152
12:05 19.07.2024
Чистая прибыль банков РФ в июне снизилась на 12% к маю — до 225 млрд руб. — ЦБ
0
139
11:32 19.07.2024
Орбан заявил, что держит в секрете шаги в ходе миссии мира, чтобы ему не помешали
0
212
11:20 19.07.2024
Израиль отказался участвовать в переговорах по Газе, разочаровав США — Politico
0
233
11:15 19.07.2024
Платформа для коммуникаций SaluteJazz получила масштабное обновление
0
228
11:05 19.07.2024
ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках, задержан выходец из Центральной Азии
0
255

Возврат к списку