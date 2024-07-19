Ростовский суд приговорил украинца к 18 годам за теракт на газопроводе в Ялте
12:00 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Южный окружной военный суд приговорил жителя Украины к 18 годам колонии за осуществление взрыва на газопроводе в Ялте летом 2023 года по заданию Службы безопасности Украины. Об этом журналистам сообщил предствитель суда.
«Подсудимый принял решение о совершении 23 июня 2023 года террористического акта путем взрыва газопровода в поселке Кореиз города Ялты. Ержов изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), которое разместил на поверхности выбранного газопровода, дистанционно взорвал данное СВУ. Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 000 рублей», — говорится в сообщении.
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