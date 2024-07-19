Удар по Тель-Авиву нанес иранский беспилотник, запущенный из Йемена — армия Израиля

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные полагают, что ночной удар по центру Тель-Авива был нанесен модифицированным иранским беспилотником, запущенным из Йемена. Об этом сообщил на брифинге представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

«Ночью со стороны моря, с запада, проник беспилотник, который, как мы полагаем, был запущен из Йемена. Он врезался в здание в центре Тель-Авива. В результате удара погиб один мирный гражданин, восемь получили легкие ранения», — сказал он.

По словам Хагари, военные сейчас выясняют, по какой причине аппарат не был выявлен силами ПВО и почему не была объявлена воздушная тревога. Израильская армия полагает, что речь идет об иранском БПЛА модели Samad, отметил он. «Это иранское вооружение, которое, очевидно, подверглось модернизации, чтобы увеличить дальность полета», — указал представитель военных.

Он добавил, что минувшей ночью был еще один инцидент с другим беспилотником, его израильские силы ПВО перехватили на подлете к стране. «Параллельно с инцидентом в Тель-Авиве, в то же самое время, мы перехватили другой БПЛА, пытавшийся проникнуть [в воздушное пространство Израиля] с востока. Мы сбили его за пределами израильских границ. Мы изучаем связь между двумя инцидентами», — сообщил Хагари.