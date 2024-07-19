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В будущем США могут отказаться от помощи Украине - Блинкен

19:20 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, признал, что Соединенные Штаты могут в будущем отказаться от оказания помощи Украине.

«Конечно, у каждой администрации [США] есть возможность задавать [собственную] политику. Мы не можем гарантировать будущее», — сказал шеф американской дипломатии, отвечая на вопрос о том, какие меры может принять Вашингтон сейчас, чтобы не допустить пересмотра Дональдом Трампом курса в отношении Украины в случае его победы на выборах президента.

При этом Блинкен напомнил о подписанном недавно США с Украиной соглашении в области безопасности. «Если мы откажемся от него… Допускаю, что это возможно. Но, к счастью, есть еще 20 с лишним стран [Запада, заключивших схожие договоренности с Киевом]. И мы движемся в направлении более чем 30, которые будут делать то же самое. Речь идет о долгосрочных обязательствах перед Украиной», — заявил госсекретарь.

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