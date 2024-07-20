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НОВОСТИ

Министр обороны Польши озаботился патриотическим воспитаем школьников

16:50 20.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Входящая в правящую коалицию «Польская крестьянская партия» планирует внести в Сейм (нижнюю палату польского парламента) проект закона о патриотическом воспитании школьников. Об этом сообщил журналистам председатель партии и министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Это очень важный законопроект, так как нам на долгие годы нужна стабильность для детей, которые учатся в школе. [Нам нужен] такой свод рекомендаций по чтению, героям, личностям, вопросам, которые нас объединяют. Он должен быть принят в виде закона, чтобы невозможно было его менять при каждом новом правительстве», — отметил министр на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

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