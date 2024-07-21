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НОВОСТИ

Турция может создать военные базы на севере Кипра в случае необходимости - Эрдоган

13:20 21.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция при необходимости создаст на севере Кипра свои военно-морские базы. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган по итогам посещения в субботу самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), где прошли торжества по случаю 50-летия высадки турецкой армии на север Кипра, которую в Анкаре называют «операцией по поддержанию мира».

«При необходимости мы создадим свои военно-морские базы и военно-морские структуры на севере Кипра», — сказал Эрдоган, отвечая на вопрос о планах Греции разместить свою базу ВМС на территории Республики Кипр. Его высказывания приводит телеканал TRT.

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