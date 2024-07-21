Байден не лишился контроля над партией и будет выдвигаться в президенты США - штаб

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден сохраняет контроль над Демократической партией и уже принял решение о своем выдвижении кандидатом на предстоящих выборах главы государства. Об этом заявил в эфире телекомпании CBS представитель предвыборного штаба Байдена Седрик Ричмонд.

Ему был задан вопрос, означает ли рост числа демократов, призывающих Байдена к выходу из предвыборной гонки, что он лишился контроля над партией. «Нет, это не так. Он слышит их опасения и хотел бы четко дать понять, что принял решение. Это решение заключается в том, что он примет [предложение] о выдвижении кандидатом, будет добиваться переизбрания и победит», — утверждал представитель избирательного штаба действующего американского лидера.