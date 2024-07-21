Байден не лишился контроля над партией и будет выдвигаться в президенты США - штаб
19:25 21.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден сохраняет контроль над Демократической партией и уже принял решение о своем выдвижении кандидатом на предстоящих выборах главы государства. Об этом заявил в эфире телекомпании CBS представитель предвыборного штаба Байдена Седрик Ричмонд.
Ему был задан вопрос, означает ли рост числа демократов, призывающих Байдена к выходу из предвыборной гонки, что он лишился контроля над партией. «Нет, это не так. Он слышит их опасения и хотел бы четко дать понять, что принял решение. Это решение заключается в том, что он примет [предложение] о выдвижении кандидатом, будет добиваться переизбрания и победит», — утверждал представитель избирательного штаба действующего американского лидера.
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