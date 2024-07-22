Медведев прокомментировал выход Байдена из президентской гонки

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал отказ Джо Байдена от переизбрания на новый президентский срок: он пожелал американскому политику здоровья и высказал уверенность в достижении целей СВО.

«Байден все. Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты», — написал Медведев в своем телеграм-канале.