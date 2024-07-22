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Найдены обломки пропавшего в Якутии вертолета, пассажиры и пилот погибли

10:32 22.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поиски вертолета Robinson, пропавшего в Якутии 19 июля, завершены. Пилот и три пассажира погибли, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Согласно поступившей информации руководителя Саха (Якутского) МТУ Росавиации, в результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено в полностью разрушенном состоянии. Найдены тела пилота и трех пассажиров», — говорится в сообщении.

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