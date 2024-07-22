Замглавы офиса Зеленского Машовец курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году — ФСБ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году, который должны были совершить при помощи взрывчатых веществ, отправленных из Европы. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Ранее в ФСБ сообщили о пресечении в Санкт-Петербурге канала поставки в Россию из Европы взрывчатых веществ и электродетонаторов для совершения терактов. «Следует отметить, что аналогичная схема переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию вскрыта в апреле 2023 года в Республике Крым. Лица, готовящие террористический акт, установлены и задержаны. При этом курировал их деятельность руководитель офиса Зеленского Р. В. Машовец», — сообщили в ФСБ. Российские правоохранительные органы ранее объявили его в розыск.