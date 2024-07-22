Боррель утверждает, что на Украине уничтожено 70% энергомощностей

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

70% энергомощностей Украины уничтожены, главы МИД ЕС обсудят усиление энергетической поддержки Киева и поставок средств ПВО. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров иностранных дел Евросоюза.

«На Украине мы должны попытаться избежать полного уничтожения энергосистемы. 70% энергетических мощностей уничтожены, сейчас лето, но зимой все станет гораздо сложнее. Я призову глав МИД предоставить больше поддержки, чтобы восстановить или заместить мощности по генерации энергии. Второе — это средства ПВО», — сказал Боррель.