Влиятельные демократы, включая Обаму и Пелоси, не поддержали замену Байдена на Харрис - NYT

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд влиятельных представителей Демократической партии США, включая экс-президента Барака Обаму и экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, не поддержали выдвижение кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис в качестве замены покинувшему гонку за высший государственный пост в стране хозяину Белого дома Джо Байдену. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее информации, лидеры демократов в Сенате и Палате представителей Чак Шумер и Хаким Джеффрис, а также Пелоси, в отличие от Байдена, публично не поддержали ее кандидатуру. Не сделал этого и Обама, который, по оценкам газеты, и вовсе призвал сделать процесс выбора кандидата более состязательным.

Издание пишет, что некоторые демократы полагают, что наличие у Харрис конкурентов в рамках процедуры по определению кандидата от партии пойдет ей на пользу. Альтернативные кандидаты помогут развеять впечатление, что демократы кулуарно принимают решения за страну, утверждает газета.