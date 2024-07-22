0
0
92
НОВОСТИ

Разговор Зеленского о переговорах лучше, чем война до последнего украинца — Песков

14:00 22.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможности переговоров с Москвой лучше, чем отказ от них, но следует дождаться конкретики, если она последует. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«В целом это, конечно же, лучше, чем заявления о том, что какие-либо контакты с российской стороной и с главой российского государства исключаются», — сказал представитель Кремля. По его мнению, «конечно же, разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговоры о намерении воевать до последнего украинца».

«Но что конкретно стоит за этими словами [Зеленского о возможности переговоров], о каких конкретно планах идет речь и о каких действиях в этом направлении, если разговор идет серьезный, пока мы судить не можем», — отметил Песков. Он считает, что «здесь нужно подождать каких-то конкретных действий, если таковые будут».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 22.07.2024
400 тыс. случаев инсульта регистрируется в РФ ежегодно — эксперт Минздрава РФ
0
58
14:12 22.07.2024
На Украине официальный рынок труда за два года сократился на 2,5 млн человек
0
95
13:32 22.07.2024
Долги Украины перед ВБ при ее дефолте буду выплачивать другие страны — директор от РФ
0
173
13:25 22.07.2024
Сергунина: Представители более 40 стран примут участие в Московской неделе кино
0
165
13:20 22.07.2024
Выход Байдена из президентской гонки не является приоритетной темой повестки РФ — Песков
0
184
13:10 22.07.2024
Альянс в сфере искусственного интеллекта опубликовал рейтинг вузов
0
185
13:05 22.07.2024
Влиятельные демократы, включая Обаму и Пелоси, не поддержали замену Байдена на Харрис - NYT
0
236
13:04 22.07.2024
Платформа умного дома Sber официально признана программным обеспечением с искусственным интеллектом
0
188
13:00 22.07.2024
Только на разбор завалов в Газе уйдет 10 лет — Боррель
0
215
12:32 22.07.2024
Склад ВСУ поражен ударом возле ж/д станции в Дергачах Харьковской области — подполье
0
232

Возврат к списку