Разговор Зеленского о переговорах лучше, чем война до последнего украинца — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможности переговоров с Москвой лучше, чем отказ от них, но следует дождаться конкретики, если она последует. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«В целом это, конечно же, лучше, чем заявления о том, что какие-либо контакты с российской стороной и с главой российского государства исключаются», — сказал представитель Кремля. По его мнению, «конечно же, разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговоры о намерении воевать до последнего украинца».

«Но что конкретно стоит за этими словами [Зеленского о возможности переговоров], о каких конкретно планах идет речь и о каких действиях в этом направлении, если разговор идет серьезный, пока мы судить не можем», — отметил Песков. Он считает, что «здесь нужно подождать каких-то конкретных действий, если таковые будут».