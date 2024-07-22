Разговор Зеленского о переговорах лучше, чем война до последнего украинца — Песков
14:00 22.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможности переговоров с Москвой лучше, чем отказ от них, но следует дождаться конкретики, если она последует. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В целом это, конечно же, лучше, чем заявления о том, что какие-либо контакты с российской стороной и с главой российского государства исключаются», — сказал представитель Кремля. По его мнению, «конечно же, разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговоры о намерении воевать до последнего украинца».
«Но что конкретно стоит за этими словами [Зеленского о возможности переговоров], о каких конкретно планах идет речь и о каких действиях в этом направлении, если разговор идет серьезный, пока мы судить не можем», — отметил Песков. Он считает, что «здесь нужно подождать каких-то конкретных действий, если таковые будут».
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