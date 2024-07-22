Альянс в сфере искусственного интеллекта опубликовал рейтинг вузов

13:10

Альянс в сфере искусственного интеллекта (ИИ) опубликовал новый рейтинг вузов России, где готовят лучших специалистов по ИИ. В рейтинг вошли 207 университетов из 69 регионов страны. В 2024 году на профильные направления подготовки в эти вузы поступили более 35 тыс. студентов.

Вторая редакция рейтинга фокусируется на развитии экспертизы в области ИИ в региональных вузах и выделяет отдельные примеры лидеров роста по итогу года. Презентация рейтинга состоялась в пятницу на площадке ИТМО на Стратсессии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, посвященной кадрам для ИТ и ИИ.

«Мы с партнерами по Альянсу в сфере ИИ опубликовали новый рейтинг вузов по качеству подготовки ИИ-специалистов, в который вошло 207 вузов. Видим, что для государства он уже становится инструментом оценки реального положения дел в системе подготовки кадров для ИИ, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – На этот раз при работе с рейтингом мы отдельно выделили динамику и причины роста наиболее активных вузов, среди которых в этом году, например, Университет Иннополис, МИСиС и Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России. Их пример может помочь остальным региональным и отраслевым вузам догонять университеты из топа рейтинга и становиться якорными поставщиками ИИ-кадров в своих федеральных округах России и отраслях».

Лидерами рейтинга стали ВШЭ, МФТИ, ИТМО, МГУ и СПбГУ, которые вошли в группы А+ и А. Наибольший рост год к году показали Сеченовский университет, Южный федеральный университет, Южно-Уральский государственный университет, Казанский федеральный университет, Университет Иннополис, МИСиС.

В рейтинге-2024 дебютировали вузы из Адыгеи, Вологодской области, Чечни, Карелии и Тверской области. Лидером по количеству вузов, в которых обучают ИИ, по-прежнему является Центральный федеральный округ, представленный 74 университетами, 40 из которых – в Москве.

Всего в рейтинге 207 высших учебных заведений, распределенных на 12 групп, начиная с группы А+ (лидеры) до группы E+ (отстающие). Ключевым критерием оценки вузов стал размер заработной платы молодых специалистов в течение года после завершения обучения. В вузах-лидерах рейтинга средняя зарплата выпускников превышает 200 тыс. руб .

Рейтинг вузов реализован Альянсом в сфере искусственного интеллекта и был впервые представлен в прошлом году. Для построения рейтинга использовались как открытые, так и специально собранные данные о качестве образования в вузах. Так, в этом году Альянс провел три собственных исследования: расширенный опрос работодателей, в котором приняли участие более 170 компаний из 12 отраслей, опрос студентов и анкетирование вузов. Рейтинг рассматривает только вузы, имеющие программы бакалавриата и/или специалитета в сфере ИИ.

Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта» объединяет технологические компании для развития искусственного интеллекта в России и обеспечения лидерства страны на глобальном рынке. Среди участников ассоциации – Сбер, «Газпром нефть», Яндекс, VK, РФПИ, «Сибур», «Уралхим», «Русагро», «Северсталь», «Самолет» и другие.