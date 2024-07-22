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400 тыс. случаев инсульта регистрируется в РФ ежегодно — эксперт Минздрава РФ

14:32 22.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты каждый год регистрируют порядка 400 тысяч случаев различных типов инсульта у россиян, доля пациентов моложе 45 лет составляет около 5% от общего числа. Об этом сообщил главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения РФ Николай Шамалов.

«Ежегодно в нашей стране регистрируется более 400 тысяч [случаев] разных типов инсульта — это включая инсульт ишемический, инсульт геморрагический», — сказал он на пресс-конференции, приуроченной к всемирному дню мозга, который отмечается 22 июля.

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