ВС РФ из «Искандера» уничтожили установку РСЗО HIMARS в Николаевской области

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ с помощью ОТРК «Искандер-М» уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в Новопетровке Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также ведомство опубликовало кадры объективного контроля.

«Расчетом ОТРК „Искандер-М“ ВС РФ нанесен ракетный удар по разведанному ангару с РСЗО HIMARS в населенном пункте Новопетровка (Николаевская область). В результате удара уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS с боекомплектом и боевиками ВСУ», — сказали там.