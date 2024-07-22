0
0
2
НОВОСТИ

Полицейские в Ростове при перестрелке ликвидировали подозреваемого в серии преступлений

16:12 22.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские в Ростове-на-Дону ликвидировали одного из подозреваемых в серии тяжких имущественных преступлений при перестрелке во время задержания, его подельнику удалось скрыться. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

«Сегодня на одной из улиц Ростова-на-Дону при задержании правоохранителями в связи с подозрением в совершении серии тяжких имущественных преступлений двое мужчин 1974 г. р. и 1970 г. р., ранее неоднократно судимые, оказали вооруженное сопротивление. В результате применения правоохранителями табельного оружия мужчина 1974 г. р. получил ранения, от которых скончался, его подельник скрылся», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 22.07.2024
Байден не хотел выходить из гонки из-за сомнений в шансах Харрис на победу — Axios
0
59
15:32 22.07.2024
Зеленский отреагировал на решение Байдена выйти из президентской гонки
0
132
15:12 22.07.2024
Кабмин РФ одобрил увеличение периода выплаты накопительной пенсии в 2025 г. до 22,5 лет
0
151
15:00 22.07.2024
ВС РФ из «Искандера» уничтожили установку РСЗО HIMARS в Николаевской области
0
163
14:32 22.07.2024
400 тыс. случаев инсульта регистрируется в РФ ежегодно — эксперт Минздрава РФ
0
243
14:12 22.07.2024
На Украине официальный рынок труда за два года сократился на 2,5 млн человек
0
230
14:00 22.07.2024
Разговор Зеленского о переговорах лучше, чем война до последнего украинца — Песков
0
235
13:32 22.07.2024
Долги Украины перед ВБ при ее дефолте буду выплачивать другие страны — директор от РФ
0
281
13:25 22.07.2024
Сергунина: Представители более 40 стран примут участие в Московской неделе кино
0
284
13:20 22.07.2024
Выход Байдена из президентской гонки не является приоритетной темой повестки РФ — Песков
0
273

Возврат к списку