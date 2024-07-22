Полицейские в Ростове при перестрелке ликвидировали подозреваемого в серии преступлений

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские в Ростове-на-Дону ликвидировали одного из подозреваемых в серии тяжких имущественных преступлений при перестрелке во время задержания, его подельнику удалось скрыться. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

«Сегодня на одной из улиц Ростова-на-Дону при задержании правоохранителями в связи с подозрением в совершении серии тяжких имущественных преступлений двое мужчин 1974 г. р. и 1970 г. р., ранее неоднократно судимые, оказали вооруженное сопротивление. В результате применения правоохранителями табельного оружия мужчина 1974 г. р. получил ранения, от которых скончался, его подельник скрылся», — говорится в сообщении.