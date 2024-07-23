Израильская армия провела рейды и аресты на Западном берегу Иордана
09:20 23.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела рейды и аресты на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.
Как сообщается, израильские военные рано утром штурмовали город Саир в провинции Хеврон и застрелили там палестинца. В населенном пункте Эзбет-Шуфа к югу от Тулькарма подразделения ЦАХАЛ арестовали палестинца, военные также задержали 15-летнего подростка в районе Сильван Восточного Иерусалима.
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