Авторизоваться в сервисе «Мой газ» теперь можно по Сбер ID

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Клиенты Сбера теперь могут создать учетную запись и входить в личный кабинет сервиса «Мой газ» без пароля. Кнопка входа по Сбер ID расположена на главной странице сайта и в приложении.

«Мой газ» – официальный сервис приема платежей за услуги газоснабжения ООО «Газпром межрегионгаз». Сервисом пользуются более 8 млн граждан по всей стране.

Функционал личного кабинета сервиса «Мой газ» позволяет клиентам просматривать информацию о лицевых счетах, оборудовании и документах, контролировать взаиморасчеты и платежи, скачивать квитанции за любой период, а также подключить автоплатежи за услуги, оформить заявку на услуги и многое другое.

«АО АБ «РОССИЯ» активно развивает функционал личного кабинета «Мой газ», а также увеличивает количество безопасных способов авторизации и идентификации абонентов, – отметил старший вице-президент банка «РОССИЯ» Иван Лапушкин. – Интеграция сервиса Сбер ID в личный кабинет «Мой газ» позволит удобно и быстро авторизоваться клиентам Сбера, что, без сомнения, сделает использование сервиса личного кабинета еще привлекательнее для абонентов».

Сбер ID позволяет входить на разные ресурсы без использования логина и пароля, а также открывает доступ к возможностям экосистемы Сбера. Кроме того, с его помощью пользователь получает персональные рекомендации в сервисах экосистемы Сбера на основе своих действий. Для пользователя доступны разные способы входа: с помощью телефона и SMS или через приложение банка.

«Сбер ID это больше, чем беспарольная система входа. Это доступ к огромным возможностям и перспективам. Сегодня 84 млн клиентов регулярно пользуются Сбер ID. Это удобно, быстро, просто и, самое главное, безопасно», – прокомментировал директор департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка Иван Кузьмин.