Авторизоваться в сервисе «Мой газ» теперь можно по Сбер ID
09:46 23.07.2024
Клиенты Сбера теперь могут создать учетную запись и входить в личный кабинет сервиса «Мой газ» без пароля. Кнопка входа по Сбер ID расположена на главной странице сайта и в приложении.
«Мой газ» – официальный сервис приема платежей за услуги газоснабжения ООО «Газпром межрегионгаз». Сервисом пользуются более 8 млн граждан по всей стране.
Функционал личного кабинета сервиса «Мой газ» позволяет клиентам просматривать информацию о лицевых счетах, оборудовании и документах, контролировать взаиморасчеты и платежи, скачивать квитанции за любой период, а также подключить автоплатежи за услуги, оформить заявку на услуги и многое другое.
«АО АБ «РОССИЯ» активно развивает функционал личного кабинета «Мой газ», а также увеличивает количество безопасных способов авторизации и идентификации абонентов, – отметил старший вице-президент банка «РОССИЯ» Иван Лапушкин. – Интеграция сервиса Сбер ID в личный кабинет «Мой газ» позволит удобно и быстро авторизоваться клиентам Сбера, что, без сомнения, сделает использование сервиса личного кабинета еще привлекательнее для абонентов».
Сбер ID позволяет входить на разные ресурсы без использования логина и пароля, а также открывает доступ к возможностям экосистемы Сбера. Кроме того, с его помощью пользователь получает персональные рекомендации в сервисах экосистемы Сбера на основе своих действий. Для пользователя доступны разные способы входа: с помощью телефона и SMS или через приложение банка.
«Сбер ID это больше, чем беспарольная система входа. Это доступ к огромным возможностям и перспективам. Сегодня 84 млн клиентов регулярно пользуются Сбер ID. Это удобно, быстро, просто и, самое главное, безопасно», – прокомментировал директор департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка Иван Кузьмин.
НОВОСТИ
- 10:32 23.07.2024
- Залужный предложил Западу пожертвовать свободами ради выживания
- 10:20 23.07.2024
- ВСУ заминировали ряд дамб и мостов в Одессе на случай сдачи города — подполье
- 10:05 23.07.2024
- КНР готова повышать уровень инвестиционного сотрудничества с РФ — вице-премьер Госсовета
- 10:00 23.07.2024
- В Сумской области на севере Украины после взрывов повреждена критическая инфраструктура
- 09:32 23.07.2024
- Блогер из России погибла в ДТП с мотоциклом в Турции
- 09:20 23.07.2024
- Израильская армия провела рейды и аресты на Западном берегу Иордана
- 09:05 23.07.2024
- Харрис набрала достаточно голосов делегатов для выдвижения кандидатом в президенты
- 09:00 23.07.2024
- Средства ПВО за ночь сбили 25 украинских беспилотников
- 22:42 22.07.2024
- Путин присвоил певцу Shaman (Ярославу Дронову) звание заслуженного артиста РФ
- 22:00 22.07.2024
- Боррель объявил о переносе следующей встречи глав МИД в Брюссель из Будапешта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать