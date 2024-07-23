В ЕС считают, что Харрис не победит Трампа на президентских выборах в США — Politico

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многие представители истеблишмента ЕС полагают, что потенциальный кандидат на пост президента США от Демократической партии, вице-президент страны Камала Харрис, не победит в предвыборной гонке экс-главу государства Дональда Трампа. Об этом пишет европейское издание газеты Politico.

По информации издания, центристские политики и чиновники ЕС не уверены, что Харрис сможет одержать победу над республиканцем Трампом. По словам члена исполнительного совета Европейского центрального банка Изабель Шнабель, большей части истеблишмента Евросоюза она казалась «невидимой» во время пребывания в должности вице-президента. Кроме того, как яркие моменты ее нахождения на втором по важности посту в США, так и неудачи не касались трансатлантических отношений. Отмечается, что ее выступление на Мюнхенской конференции по безопасности в 2023 году была плохо воспринято публикой, так как она даже не смогла наладить контакт с аудиторией.

По мнению неназванного высокопоставленного чиновника ЕС, «сообществу следовало приложить больше усилий для развития отношений с Харрис, учитывая возраст Байдена», однако «было нелегко найти возможность с ней встретиться».