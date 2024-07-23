Системы ПВО РФ сбили над Луганском два беспилотника самолетного типа

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО сбили над Луганском два беспилотника самолетного типа, сообщили ТАСС в военной комендатуре ЛНР. «Системы ПВО отработали над Луганском. Два дрона самолетного типа сбиты», — сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, украинские войска пытались атаковать Луганск беспилотниками, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями — низкой облачностью и кратковременными осадками. «Сегодня вооруженные формирования Украины при ударе по Луганску попытались воспользоваться неблагоприятными погодными условиями <…> в надежде на то, что наши системы ПВО не обнаружат БПЛА, которые были запущены. Но, как говорится, не тут-то было. Система ПВО отработала на твердую пятерку и все беспилотные летательные аппараты противника были уничтожены», — сказал он.