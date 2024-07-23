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НОВОСТИ

Воровство Европой активов РФ не останется без ответа, заверил Песков

13:00 23.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обязательно ответит на воровство ее активов в Европе, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, так или иначе ответ будет. Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности», — сказал журналистам представитель Кремля.

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