Воровство Европой активов РФ не останется без ответа, заверил Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обязательно ответит на воровство ее активов в Европе, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, так или иначе ответ будет. Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности», — сказал журналистам представитель Кремля.