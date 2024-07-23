Россия продолжает поставлять нефть в Словакию и Венгрию по «Дружбе» — Новак

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия продолжает поставлять нефть в Словакию и Венгрию по трубопроводу «Дружба» и заинтересована в продолжении поставок, так же как и эти страны. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«Сейчас поставки осуществляются. Мы работаем над тем, чтобы они продолжались, и наши партнеры, которые получали нефть по „Дружбе“, продолжали ее получать», — сказал он.

Словакия, Венгрия и Чехия никогда не отказывались от поставок нефти из России и хотят их продолжить, отметил Новак.

«Мы, в принципе, заинтересованы в том, чтобы поставлять наши энергетические ресурсы. Тем более, что Венгрия, Словакия, Чехия никогда не отказывались от этих объемов. Будем поставлять», — добавил вице-премьер.