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Россия продолжает поставлять нефть в Словакию и Венгрию по «Дружбе» — Новак

15:32 23.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия продолжает поставлять нефть в Словакию и Венгрию по трубопроводу «Дружба» и заинтересована в продолжении поставок, так же как и эти страны. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«Сейчас поставки осуществляются. Мы работаем над тем, чтобы они продолжались, и наши партнеры, которые получали нефть по „Дружбе“, продолжали ее получать», — сказал он.

Словакия, Венгрия и Чехия никогда не отказывались от поставок нефти из России и хотят их продолжить, отметил Новак.

«Мы, в принципе, заинтересованы в том, чтобы поставлять наши энергетические ресурсы. Тем более, что Венгрия, Словакия, Чехия никогда не отказывались от этих объемов. Будем поставлять», — добавил вице-премьер.

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