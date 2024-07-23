Нарушивших законы РФ иностранцев надо высылать из страны — Володин
16:00 23.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иностранных граждан, нарушивших российские законы, надо высылать из страны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Высылать надо тех, кто нарушил наши законы. Не надо пускать тех, кто не знает языка, не уважает традиции, не уважает культуру», — сказал Володин в ходе обсуждения законопроекта о миграционном режиме высылки.
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