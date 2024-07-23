Зеленский заявил, что понимает необходимость скорейшего завершения конфликта
17:40 23.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает необходимость завершить конфликт как можно скорее.
«Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», — сказал он на встрече в Киеве с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. Зеленский также назвал визит Паролина «сильным сигналом со стороны Ватикана».
Зеленский в интервью вещательной корпорации Би-би-си, опубликованном 21 июля, заговорил о возможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине указ о запрете таких переговоров. Украинский президент также заявил, что «никто не согласится» на вооруженный конфликт, который «будет идти еще 10 лет или долгие годы». Перед этим он также говорил, что представители России должны участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта.
НОВОСТИ
- 17:44 23.07.2024
- Игорь Сечин представил новую версию Атласа инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества
- 17:29 23.07.2024
- Игорь Сечин призывает к созданию инфраструктуры для увеличения расчетов в нацвалютах
- 17:28 23.07.2024
- Сечин: Инвестиции Китая в энергопроекты России укрепят энергобезопасность двух стран
- 17:12 23.07.2024
- Госдума приняла закон о постоянном патрулировании заповедников
- 17:00 23.07.2024
- Китай готов вместе с РФ содействовать развитию мировой энергетики — Си Цзиньпин
- 16:50 23.07.2024
- Игорь Сечин: Запад переоценил эффективность своего давления на мощный потенциал экономик России и Китая
- 16:33 23.07.2024
- Игорь Сечин: энергетическое сотрудничество России и Китая укрепляется
- 16:32 23.07.2024
- Госдума дала полиции право принимать решение о выдворении иностранцев
- 16:12 23.07.2024
- Отношения Сербии и России останутся очень хорошими вопреки недоброжелателям — Вучич
- 16:10 23.07.2024
- Клиенты Сбера чаще заключают сделки хеджирования накануне заседаний Банка России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать