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Зеленский заявил, что понимает необходимость скорейшего завершения конфликта

17:40 23.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает необходимость завершить конфликт как можно скорее.

«Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», — сказал он на встрече в Киеве с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. Зеленский также назвал визит Паролина «сильным сигналом со стороны Ватикана».

Зеленский в интервью вещательной корпорации Би-би-си, опубликованном 21 июля, заговорил о возможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине указ о запрете таких переговоров. Украинский президент также заявил, что «никто не согласится» на вооруженный конфликт, который «будет идти еще 10 лет или долгие годы». Перед этим он также говорил, что представители России должны участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта.

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